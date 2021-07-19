Мурашко: поражение легких при коронавирусе стало развиваться вдвое быстрее

Поражение легких у пациентов с коронавирусом наступает через три-четыре дня, а не через шесть-семь, как это было ранее, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



Среди новых симптомов коронавируса наблюдаются кишечные проявления, чаще — схожие с ангиной симптомы. Мурашко также отметил, что ускорилось распространение вируса и течение заболевания у пациентов, и это следует учитывать.

«Противовирусная терапия, раннее начало лечения — это элемент, который позволяет с минимальными потерями для здоровья выйти из этого заболевания, часто и сохранить жизнь», - приводит ТАСС слова министра.

Фото: realnoevremya.ru

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил, что в России коллективный иммунитет достиг 60%. Он выразил мнение о том, что необходимый уровень коллективного иммунитета россиян должен достигнуть 90%.

Маргарита Головатенко