В общежития КФУ можно будет заселиться без сертификата о прививки от COVID-19 — нужен будет другой документ
В общежития КФУ можно будет заселиться без прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза.
Для заселения в общежития иногородним студентам необходимо будет предоставить либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо результаты ПЦР-теста на COVID-19 (сделанный не более чем за 72 часа до заселения). Отмечается, что студенты, не успевшие пройти полный курс вакцинации к дате заселения, смогут заселиться, имея на руках результаты ПЦР-теста.
На днях стало известно, что для заселения в общежития КФУ изменился перечень необходимых документов из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
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