В общежития КФУ можно будет заселиться без сертификата о прививки от COVID-19 — нужен будет другой документ

Фото: Максим Платонов

В общежития КФУ можно будет заселиться без прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза.

Для заселения в общежития иногородним студентам необходимо будет предоставить либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо результаты ПЦР-теста на COVID-19 (сделанный не более чем за 72 часа до заселения). Отмечается, что студенты, не успевшие пройти полный курс вакцинации к дате заселения, смогут заселиться, имея на руках результаты ПЦР-теста.

На днях стало известно, что для заселения в общежития КФУ изменился перечень необходимых документов из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.



Алексей Нечаев