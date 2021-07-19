В Набережных Челнах задержали подозреваемую в сбыте поддельной справки о наличии антител к COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах задержали 38-летнюю женщину-курьера, подозреваемую в сбыте фиктивной справки о наличии высокого уровня антител к коронавирусу. Документ продали за 2 тыс. рублей.

Подозреваемую задержали в момент, когда она доставила заказчику справку, оформленную в коммерческом медицинском центре. Клиент, получивший документ, при этом кровь на анализ не сдавал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков».

Правоохранительные органы устанавливают иных участников противоправной деятельности, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Напомним, на прошлой неделе в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров. Она подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

В начале июля татарстанцев предупредили об уголовной ответственности за покупку и использование сертификатов о вакцинации от коронавируса, если прививка в действительности не была сделана.

Татьяна Демина