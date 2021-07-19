ДУМ России издало фетву с неодобрением отказа верующих от вакцинации против COVID-19

Совет улемов ДУМ России утвердил фетву (богословское заключение), в которой говорится о том, что необоснованный отказ от вакцинации против COVID-19 не приветствуется. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ России.

Также не приветствуется распространение фейковых слухов о ее составе и последствиях. В управлении мусульман отметили, что пока в России проводится бесплатная вакцинация, верующим целесообразно привиться от COVID-19 при согласовании с врачом и отсутствии противопоказаний.

В тексте фетвы, кроме того, мусульман призывают совершить праздничный намаз в честь Курбан-байрама дома. Пятничные коллективные намазы следует совершать на открытых пространствах территорий мечетей в масках и с соблюдением социальной дистанции между молящимися.

Ранее ДУМ Татарстана по итогам изучения шариатской стороны вопроса вакцинации населения сообщило о допустимости вакцинации от коронавируса для мусульман. Сертификат «Халяль» уже получила российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», а Совет улемов (богословов) ДУМ России утвердил фетву о допустимости к использованию мусульманами «Спутника V».

Татьяна Леухина