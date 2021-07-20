В России предложили привлекать к ответственности за призыв к отказу от вакцинации

За призыв к отказу от прохождения вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям предложили ввести ответственность. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.



Петров отмечает, что часть общества отказывается прививаться и пропагандирует «вред» вакцин, «вдвойне обескураживают» новости о медицинских работниках, отговаривающих граждан от прививки. По его словам, в России даже возник черный рынок, где продаются сертификаты и QR-коды для вакцинированных.

В письме на имя министра юстиции Константина Чуйченко общественник предлагает оценить идею об установлении ответственности для медицинских работников, которые распространяют недостоверную информацию о вакцинировании. Установить ответственность предлагается для граждан, которые приобрели поддельные сертификаты и другие документы о вакцинировании.

Такие меры, по словам Петрова, должны повысить ответственное отношение населения к вакцинированию, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение вакцинации от COVID-19.



Сенатор Татьяна Кусайко заявила, что тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять дополнительные выходные.

Совет улемов ДУМ России утвердил фетву (богословское заключение), в которой говорится о том, что необоснованный отказ от вакцинации против COVID-19 не приветствуется. Также не приветствуется распространение фейковых слухов о ее составе и последствиях.

Маргарита Головатенко