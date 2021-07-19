Великобритания отменила почти все коронавирусные ограничения

Фото: Максим Платонов

В Англии с 19 июля отменяются все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости. В Уэльсе изменения уже вступили в силу 17 июля, в Северной Ирландии ограничительные меры могут быть скорректированы 26 июля. В Шотландии с понедельника ограничения значительно смягчаются. Об этом сообщает BBC.

В Англии были отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома. Также начинают работу ночные клубы, другим заведениям разрешили работать без ограничений.

Премьер-министр и министр финансов Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак ушли на изоляцию после контакта с министром здравоохранения страны Саджидом Джавидом. Он недавно сообщил, что заболел COVID-19 в легкой форме.



Алексей Нечаев