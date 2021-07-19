В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Умерли четыре женщины 1931, 1941, 1946, 1958 годов рождения и мужчина 1954 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 19 июля в Татарстане зарегистрировано 583 случая смерти от COVID-19.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в республике достигло 23 315 человек. Вылечились за это время 20 814 татарстанцев.

Татьяна Демина