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В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек

18:05, 19.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Умерли четыре женщины 1931, 1941, 1946, 1958 годов рождения и мужчина 1954 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 19 июля в Татарстане зарегистрировано 583 случая смерти от COVID-19.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в республике достигло 23 315 человек. Вылечились за это время 20 814 татарстанцев.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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