Правительство Франции заявило о четвертой волне коронавируса в стране

Фото: Максим Платонов (архив)

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что в стране началась четвертая волна СOVID-19. «Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов», — сообщил он.

За минувшую неделю количество новых случаев COVID-19 выросло в два раза — ежедневный прирост достигает до 10 тысяч зараженных, пишет ТАСС. Атталь обратил внимание, что 80% инфицирования приходится на «дельта»-штамм. Его выявили в каждом регионе Франции.

По последним данным с начала пандемии в стране зафиксировали свыше 5,8 млн случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 111 тыс. французов. Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 36 млн граждан.

В прошлую субботу во Франции 114 тыс. человек вышли на акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков для посещения кафе и ресторанов. Участники демонстраций на юге Парижа, скандировали лозунги «Свободу» и «Санитарному пропуску — нет». Протестующие пели «Марсельезу» и призывали власти страны отказаться от планов введения новых «ковидных» ограничений.

Татьяна Демина