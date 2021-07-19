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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа

22:33, 19.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа
Фото: Максим Платонов (архив)

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно. Соответствующее решение принял оперштаб в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 17 августа 2021 года», — цитирует ТАСС сообщение.

Напомним, в июне Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией до 19 июля.

Татьяна Демина
Общество
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