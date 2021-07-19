Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно. Соответствующее решение принял оперштаб в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.
«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 17 августа 2021 года», — цитирует ТАСС сообщение.
Напомним, в июне Россия продлила ограничение авиасообщения с Танзанией до 19 июля.
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