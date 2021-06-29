Главное о коронавирусе на 29 июня: в РФ не готовы привиться ради отдыха на Кубани, новый способ инфицирования
В Татарстане все больше молодых людей болеют в сложной форме
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего на 29 июня в республике зарегистрирован 22 401 случай заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 145 человек, в том числе 60 за минувшие сутки. Умерли за весь период 538 человек.
- В Набережных Челнах готовят резервные койки на случай увеличения пациентов с подозрением на COVID-19. С 26 июня под временный инфекционный госпиталь с провизорной функцией перепрофилировали стационар городской больницы №5. По последним данным, в автограде за весь период зарегистрировали 2 819 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 102 человека, снято — 8 670. Выздоровело за весь период 1 722 человека.
- Вероятность принятия новых ограничительных мер из-за COVID-19 будет всегда зависеть от ситуации. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова. Сейчас в республике наблюдается непростая эпидемиологическая ситуация. Медики чаще фиксируют сложное течение болезни — больше молодых людей болеют в тяжелой форме.
- В Татарстане зарегистрировали еще четыре случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1940 и 1964 годов рождения и двое мужчин 1950 и 1965 годов рождения. Всего по состоянию на 28 июня в республике с начала пандемии от COVID-19 умерли 538 человек.
- В Татарстане наблюдается дефицит медицинских кадров в первичном звене здравоохранения. На сегодняшний день в амбулаторно-поликлинических подразделениях медучреждений РТ не хватает 862 специалистов. Особенно остро проблема стоит в районных больницах и в сельской местности. Среди других проблем сферы здравоохранения в Татарстане: высокая нагрузка на медиков, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и некоторые другие, рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
- В Казани уменьшили количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса у станций метро. Они остались возле станций «Авиастроительная», «Яшьлек», «Площадь Тукая» и «Дубравная».
Ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы пройти вакцинацию только 3% россиян
За последние сутки в России выявили 20 616 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 697 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 493 557 человек, а выздоровевших — до 4 984 037 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 652 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 134 545 человек.
- Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и научные организации Минздрава России присоединились к российской национальной базе данных геномных последовательностей коронавируса. Всего зарегистрировались 26 организаций, из них 14 научных организаций Роспотребнадзора.
- С 1 июля в заведениях общепита Чувашии начнут действовать бесковидные зоны. В них допустят работников и посетителей с сертификатом профилактической прививки от COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом. Несовершеннолетних на такие объекты допустят в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест и документ, удостоверяющий личность.
- Ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, очень мягки, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что правительство обсуждало более серьезные меры для воздействия на население, и «они начали реализовываться».
- В Самаре среди привившихся от COVID-19 разыграют телевизор, ноутбук, смартфоны. Для участия необходимо привиться вторым компонентом любого препарата — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» — в период с 1 по 25 июля. Призы будут разыграны 26 июля по номеру СНИЛСа. Затем в течение двух дней придет информация о дате и месте получения приза.
- Расходы отечественной системы здравоохранения на борьбу с COVID-19 превысили триллион рублей, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
- Центр «Вектор», разработавший вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», планирует зарегистрировать еще один препарат для профилактики заболеваемости вирусом. Вакцина получила название «ЭпиВакКорона-Н».
- В России де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В настоящее время есть только решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.
- Ульяновские разработчики могут создать приложение для быстрого доступа посетителей в ковид-фри зоны. Об этом сообщил руководитель корпорации развития промышленности и предпринимательства области Руслан Гайнетдинов. В приложении можно будет загрузить четыре вида документа: либо паспорт вакцинированного, либо справку о перенесенной болезни, либо копию сканированного больничного, либо сведения об антителах. На данный момент члены ассоциации рестораторов и представители отельеров Ульяновской области готовы выйти на пилотный проект по созданию ковид-фри зон.
- 0,5% вакцинированных в России заболели коронавирусом, но большинство — в легкой форме. С начала кампании по вакцинации от инфекции прививку сделали 23 млн россиян, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
- Власти Тюменской области, где растет число выявленных случаев COVID-19, разрешили работу только тех ночных клубов, танцплощадок и дискотек, где есть сидячие места сразу для всех посетителей, и при условии, что люди размещаются с соблюдением дистанции. Работодателям предписали воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы России, а также в другие регионы РФ, если они не носят важный и срочный характер и подлежат отмене или переносу. В командировки рекомендуется отправлять вакцинированных работников или имеющих антитела класса G (IgG).
- В Сахалинской области переведут на удаленку непривитых пенсионеров, а также граждан, имеющих хронические заболевания. Правило распространяется на организации, работающие с потоком клиентов, постановила главный государственный санитарный врач по Сахалинской области Ольга Фунтусова.
- Председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин издал приказ, обязывающий сотрудников аппарата организации пройти вакцинацию от коронавируса. Документ распространяется на духовенство Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей Москвы.
- Отельеры Сочи фиксируют случаи отмены броней на заселение туристов после объявления о новых ограничениях на фоне пандемии коронавируса. Они ожидают значительный рост числа отмены бронирований, сообщила президент Ассоциации отельеров и рестораторов Сочи Анна Нетягина. Напомним, с 1 августа отели и гостиницы Краснодарского края смогут принимать только туристов с сертификатом о вакцинации от коронавируса.
- В Сети появились группы и телеграм-каналы, предлагающие купить QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве. Для этого предлагается использовать генераторы кодов и привязывать их к сайтам, имитирующим «Госуслуги». Эксперты сообщили, что при проверке такого сгенерированного QR-кода сотрудник кафе может не заметить подмены домена.
- Ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции только 3% россиян, сообщил сервис SuperJob. При этом 19% участников исследования заявили, что планируют вакцинироваться независимо от условий, которые выдвигают власти региона.
Американские ученые разработали маску для определения зараженного COVID-19 человека
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 181 431 123 человека, 3 929 780 человек умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 640 572). На второй строчке — Индия (30 316 897), на третьей — Бразилия (18 448 402), на четвертой — Франция (5 832 490), на пятой — Турция (5 414 310). Россия занимает шестое место (5 408 744, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (604 115). За ними следуют Бразилия (514 092), Индия (397 637), Мексика (232 608), Перу (191 899) и Великобритания (128 367).
- Американские ученые разработали новый способ определения коронавируса — защитную маску, с помощью которой можно определить, заражен ли надевший ее человек COVID-19. Специалисты Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип средства защиты с небольшим съемным датчиком. Его также можно вшить в лабораторный халат и другую одежду. Устройство выдает результат спустя полтора часа после ношения маски. Датчик можно настроить так, чтобы результаты не показывались другим людям.
- Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс оштрафовала заместителя премьер-министра страны Барнаби Джойса за нарушение эпидемических требований и посещение общественного места без маски. Вице-премьер находился без средства индивидуальной защиты на автозаправочной станции. Его оштрафовали на 200 австралийских долларов ($151 — 10,9 тыс. рублей), пишет ABC.
- В Абу-Даби посещение общественных мест с 20 августа будет разрешено только вакцинированным от коронавируса людям. Решение не распространяется на тех, кто имеет официальные документы об отводе по медицинским показаниям, и детей в возрасте младше 15 лет.
- Нидерландская ассоциация педиатров поддержала вакцинацию от коронавируса всех подростков в возрасте 12—17 лет, а не только тех, которые находятся в группе риска. Специалисты считают, что если подростки не будут вакцинированы, то число заражений после лета вновь резко вырастет.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новым эпидемиям и пандемиям. Это необходимо для их предотвращения, выявления и быстрого реагирования на них.
- Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета нашли альтернативный вариант проникновения коронавируса в клетки: чтобы попасть в организм, вирусу не всегда требуются рецепторы ACE2. Благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент) для того, чтобы попасть в организм человека. «Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути инфицирования организма», — говорится в сообщении ученых.
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