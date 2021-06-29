Главное о коронавирусе на 29 июня: в РФ не готовы привиться ради отдыха на Кубани, новый способ инфицирования

В Татарстане все больше молодых людей болеют в сложной форме

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего на 29 июня в республике зарегистрирован 22 401 случай заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 145 человек, в том числе 60 за минувшие сутки. Умерли за весь период 538 человек.

В Набережных Челнах готовят резервные койки на случай увеличения пациентов с подозрением на COVID-19. С 26 июня под временный инфекционный госпиталь с провизорной функцией перепрофилировали стационар городской больницы №5. По последним данным, в автограде за весь период зарегистрировали 2 819 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 102 человека, снято — 8 670. Выздоровело за весь период 1 722 человека.

Вероятность принятия новых ограничительных мер из-за COVID-19 будет всегда зависеть от ситуации. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова. Сейчас в республике наблюдается непростая эпидемиологическая ситуация. Медики чаще фиксируют сложное течение болезни — больше молодых людей болеют в тяжелой форме.

В Татарстане зарегистрировали еще четыре случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1940 и 1964 годов рождения и двое мужчин 1950 и 1965 годов рождения. Всего по состоянию на 28 июня в республике с начала пандемии от COVID-19 умерли 538 человек.

В Татарстане наблюдается дефицит медицинских кадров в первичном звене здравоохранения. На сегодняшний день в амбулаторно-поликлинических подразделениях медучреждений РТ не хватает 862 специалистов. Особенно остро проблема стоит в районных больницах и в сельской местности. Среди других проблем сферы здравоохранения в Татарстане: высокая нагрузка на медиков, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и некоторые другие, рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

В Казани уменьшили количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса у станций метро. Они остались возле станций «Авиастроительная», «Яшьлек», «Площадь Тукая» и «Дубравная».

Ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы пройти вакцинацию только 3% россиян

За последние сутки в России выявили 20 616 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 697 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 493 557 человек, а выздоровевших — до 4 984 037 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 652 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 134 545 человек.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и научные организации Минздрава России присоединились к российской национальной базе данных геномных последовательностей коронавируса. Всего зарегистрировались 26 организаций, из них 14 научных организаций Роспотребнадзора.

С 1 июля в заведениях общепита Чувашии начнут действовать бесковидные зоны. В них допустят работников и посетителей с сертификатом профилактической прививки от COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом. Несовершеннолетних на такие объекты допустят в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест и документ, удостоверяющий личность.

Ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, очень мягки, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что правительство обсуждало более серьезные меры для воздействия на население, и «они начали реализовываться».

В Самаре среди привившихся от COVID-19 разыграют телевизор, ноутбук, смартфоны. Для участия необходимо привиться вторым компонентом любого препарата — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» — в период с 1 по 25 июля. Призы будут разыграны 26 июля по номеру СНИЛСа. Затем в течение двух дней придет информация о дате и месте получения приза.

Расходы отечественной системы здравоохранения на борьбу с COVID-19 превысили триллион рублей, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Центр «Вектор», разработавший вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», планирует зарегистрировать еще один препарат для профилактики заболеваемости вирусом. Вакцина получила название «ЭпиВакКорона-Н».

В России де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В настоящее время есть только решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.



Ульяновские разработчики могут создать приложение для быстрого доступа посетителей в ковид-фри зоны. Об этом сообщил руководитель корпорации развития промышленности и предпринимательства области Руслан Гайнетдинов. В приложении можно будет загрузить четыре вида документа: либо паспорт вакцинированного, либо справку о перенесенной болезни, либо копию сканированного больничного, либо сведения об антителах. На данный момент члены ассоциации рестораторов и представители отельеров Ульяновской области готовы выйти на пилотный проект по созданию ковид-фри зон.

0,5% вакцинированных в России заболели коронавирусом, но большинство — в легкой форме. С начала кампании по вакцинации от инфекции прививку сделали 23 млн россиян, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



Власти Тюменской области, где растет число выявленных случаев COVID-19, разрешили работу только тех ночных клубов, танцплощадок и дискотек, где есть сидячие места сразу для всех посетителей, и при условии, что люди размещаются с соблюдением дистанции. Работодателям предписали воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы России, а также в другие регионы РФ, если они не носят важный и срочный характер и подлежат отмене или переносу. В командировки рекомендуется отправлять вакцинированных работников или имеющих антитела класса G (IgG).

В Сахалинской области переведут на удаленку непривитых пенсионеров, а также граждан, имеющих хронические заболевания. Правило распространяется на организации, работающие с потоком клиентов, постановила главный государственный санитарный врач по Сахалинской области Ольга Фунтусова.

Председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин издал приказ, обязывающий сотрудников аппарата организации пройти вакцинацию от коронавируса. Документ распространяется на духовенство Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей Москвы.

Отельеры Сочи фиксируют случаи отмены броней на заселение туристов после объявления о новых ограничениях на фоне пандемии коронавируса. Они ожидают значительный рост числа отмены бронирований, сообщила президент Ассоциации отельеров и рестораторов Сочи Анна Нетягина. Напомним, с 1 августа отели и гостиницы Краснодарского края смогут принимать только туристов с сертификатом о вакцинации от коронавируса.

В Сети появились группы и телеграм-каналы, предлагающие купить QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве. Для этого предлагается использовать генераторы кодов и привязывать их к сайтам, имитирующим «Госуслуги». Эксперты сообщили, что при проверке такого сгенерированного QR-кода сотрудник кафе может не заметить подмены домена.



Ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции только 3% россиян, сообщил сервис SuperJob. При этом 19% участников исследования заявили, что планируют вакцинироваться независимо от условий, которые выдвигают власти региона.



Американские ученые разработали маску для определения зараженного COVID-19 человека

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 181 431 123 человека, 3 929 780 человек умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 640 572). На второй строчке — Индия (30 316 897), на третьей — Бразилия (18 448 402), на четвертой — Франция (5 832 490), на пятой — Турция (5 414 310). Россия занимает шестое место (5 408 744, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (604 115). За ними следуют Бразилия (514 092), Индия (397 637), Мексика (232 608), Перу (191 899) и Великобритания (128 367).

Американские ученые разработали новый способ определения коронавируса — защитную маску, с помощью которой можно определить, заражен ли надевший ее человек COVID-19. Специалисты Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип средства защиты с небольшим съемным датчиком. Его также можно вшить в лабораторный халат и другую одежду. Устройство выдает результат спустя полтора часа после ношения маски. Датчик можно настроить так, чтобы результаты не показывались другим людям.

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс оштрафовала заместителя премьер-министра страны Барнаби Джойса за нарушение эпидемических требований и посещение общественного места без маски. Вице-премьер находился без средства индивидуальной защиты на автозаправочной станции. Его оштрафовали на 200 австралийских долларов ($151 — 10,9 тыс. рублей), пишет ABC.

В Абу-Даби посещение общественных мест с 20 августа будет разрешено только вакцинированным от коронавируса людям. Решение не распространяется на тех, кто имеет официальные документы об отводе по медицинским показаниям, и детей в возрасте младше 15 лет.

Нидерландская ассоциация педиатров поддержала вакцинацию от коронавируса всех подростков в возрасте 12—17 лет, а не только тех, которые находятся в группе риска. Специалисты считают, что если подростки не будут вакцинированы, то число заражений после лета вновь резко вырастет.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новым эпидемиям и пандемиям. Это необходимо для их предотвращения, выявления и быстрого реагирования на них.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета нашли альтернативный вариант проникновения коронавируса в клетки: чтобы попасть в организм, вирусу не всегда требуются рецепторы ACE2. Благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент) для того, чтобы попасть в организм человека. «Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути инфицирования организма», — говорится в сообщении ученых.

Татьяна Леухина