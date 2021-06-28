Песков: де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет

Де-юре и де-факто обязательной вакцинации от коронавируса в России нет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, есть только решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.



По его словам, в России резко вырос спрос на вакцины и власти предпринимают энергичные усилия, чтобы удовлетворить потребность, пишет ТАСС.

На прошлой неделе Песков напомнил, что вакцинация от коронавируса в стране остается добровольной, а тот, кому необходимо сделать прививку (например, работнику в сфере услуг), но вакцинироваться он не хочет, имеет право поменять работу.