ДУМ России обязало духовенство и сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин издал приказ, обязывающий сотрудников аппарата организации пройти вакцинацию от коронавируса. Документ распространяется на духовенство Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей Москвы.

«Приказ обусловлен характером деятельности большинства сотрудников, предполагающим постоянное взаимодействие с третьими лицами», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ДУМ России.

После прививки сотрудники аппарата организации должны предоставить копию сертификата о вакцинации. Те, у кого есть противопоказания к ней, обязаны показать подтверждающие это документы.

Напомним, ДУМ Татарстана по итогам изучения шариатской стороны вопроса вакцинации населения сообщило о допустимости вакцинации от коронавируса для мусульман. Сертификат «Халяль» уже получила российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», а Совет улемов (богословов) ДУМ России утвердил фетву (богословского заключения) о допустимости к использованию мусульманами «Спутника V».

Татьяна Демина