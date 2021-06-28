Мурашко оценивает «ковидные» ограничения в России как очень мягкие

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко, отвечая на вопрос, кажутся ли ему действующие в стране ограничения, введенные из-за борьбы с коронавирусом, очень мягкими, дал утвердительный ответ. Он добавил, что власти рассматривали более серьезные меры для воздействия на граждан, и отметил, что «они начали реализовываться».

«Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», — приводит ТАСС слова Мурашко.

По словам министра здравоохранения, эффект в борьбе с пандемией может дать дисциплина. Он считает, что в сложившейся ситуации подвергать риску окружающих безрассудно и опасно и, по его словам, «должно быть наказуемо».

На прошлой неделе Мурашко заявил, что в городах-миллионниках необходимо усилить меры по борьбе с коронавирусом. Это касается Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов страны. По его данным, в России прирост заболеваемости коронавирусом наблюдается примерно в 65 регионах.



Татьяна Демина