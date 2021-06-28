В Казани только на четырех станциях останутся пункты вакцинации у метро

Фото: Максим Платонов

В Казани уменьшили количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса у станций метро. Об этом сообщили в официальном аккаунте Минздрава РТ в Instagram.

Получить вакцину от COVID-19 можно возле станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Площадь Тукая» и «Дубравная».

В прошлую пятницу сообщалось, что из-за жары, которая установилась в Казани, уберут некоторые пункты вакцинации от коронавируса у станций метро. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Всего было девять пунктов вакцинации.



Алексей Нечаев