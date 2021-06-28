В Казани только на четырех станциях останутся пункты вакцинации у метро
В Казани уменьшили количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса у станций метро. Об этом сообщили в официальном аккаунте Минздрава РТ в Instagram.
Получить вакцину от COVID-19 можно возле станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Площадь Тукая» и «Дубравная».
В прошлую пятницу сообщалось, что из-за жары, которая установилась в Казани, уберут некоторые пункты вакцинации от коронавируса у станций метро. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Всего было девять пунктов вакцинации.
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