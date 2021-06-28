В Татарстане от коронавируса умерли еще 4 человека

В Татарстане зарегистрировали еще четыре случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1940 и 1964 годов рождения и двое мужчин 1950 и 1965 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 28 июня в Татарстане с начала пандемии от COVID-19 умерли 538 человек.

По последним данным, в республике зарегистрировано 22 363 случая заражения коронавирусом. Выздоровело с начала пандемии 20 085 человек.



Татьяна Демина