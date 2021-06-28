Решение о принятии новых ограничений из-за COVID-19 в Татарстане будет зависеть от ситуации

Фото: Максим Платонов

Вероятность принятия новых ограничительных мер из-за COVID-19 будет всегда зависеть от ситуации. Об этом сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

Она отметила, что сейчас непростая эпидемиологическая ситуация. Чаще фиксируют сложное течение болезни — больше молодых людей болеют в сложной форме.

фото: Максим Платонов

«Поэтому еще раз призываем татарстанцев ответственно подходить к своему здоровью и здоровью близких, окружающих, носить маски в местах скопления людей, соблюдать дистанцию и самое главное вакцинироваться», — сказала она.

В Исландии с 26 июня отменили все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Решения принято после масштабной вакцинации.

Алексей Нечаев