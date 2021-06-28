В Набережных Челнах увеличивают количество коек для больных коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах увеличивают число коек на случай, если начнет расти количество граждан с подозрением на коронавирус, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

«В связи с ростом заболеваемости во многих субъектах страны и необходимостью создания резерва коечного фонда», — заявил начальник управления здравоохранения Челнов Александр Николаев.

По последним данным, в городе под наблюдением врачей находятся 102 пациента с коронавирусом. Всего в Челнах с начала пандемии зарегистрировали 2 819 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, на прошлой неделе в Набережных Челнах горбольницу №5 вновь перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Решение приняли в связи с ростом заболеваемости в других регионах страны.

С 25 июня в больнице развернуты 350 коек для оказания медицинской помощи пациентам с тяжелым течением ОРВИ, в том числе с коронавирусом и осложненной внебольничной пневмонией. Госпиталь выполняет функции провизора для создания резерва коечного фонда.

Татьяна Демина