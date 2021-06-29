Глава ВОЗ призвал готовиться к новым пандемиям и эпидемиям

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовится новым эпидемиям и пандемиям. Это необходимо для их предотвращения, выявления и быстрого реагирования на них.

«Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия», — обратил внимание Гебрейесус. В будущем для недопущения подобных ситуаций необходимо обеспечить во всем мире всеобщий охват услугами здравоохранения и сильной первичной медпомощи, считает он.



В конце прошлого года Гебрейесус предупредил, что после коронавируса человечеству грозят новые пандемии. «История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней. Эпидемии — это факт», — заявил он.



Татьяна Демина