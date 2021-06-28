«Вектор» планирует зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Центр «Вектор», разработавший вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», планирует зарегистрировать еще один препарат для профилактики заболеваемости вирусом. Он получил название «ЭпиВакКорона-Н».

Вакцина разработана на основе пептидных антигенов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств Министерства здравоохранения России. Препарат намерены производить в форме суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».

Напомним, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» стала второй отечественной вакциной от COVID-19. Ее зарегистрировали 13 октября 2020 года. Как уверяет замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, у 95,8% вакцинированных препаратом обнаружили достаточное количество антител.



«ЭпиВакКорону» можно применять для ревакцинации неограниченное количество раз. Это позволяет ее состав, заверили разработчики вакцины.



Татьяна Демина