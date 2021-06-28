В Татарстане не хватает почти 900 медработников первичного звена здравоохранения

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане наблюдается дефицит медицинских кадров в первичном звене здравоохранения. На сегодняшний день в амбулаторно-поликлинических подразделениях медучреждений РТ не хватает 862 специалистов.

Особо остро проблема дефицита медработников стоит в районных больницах и в сельской местности, рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев. Среди других проблем сферы здравоохранения в Татарстане он назвал высокую нагрузку на медиков, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и некоторые другие.

На сегодняшний день в Татарстане медобслуживание жителей сел и деревень проводится в 27 республиканских медучреждениях, 42 ЦРБ, 101-й сельской врачебной амбулатории и 1710 фельдшерско-акушерских пунктах. Первичную медико-санитарную помощь оказывают 114 выездных бригад неотложной медпомощи, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Дефицит кадров, в частности, остается ключевой проблемой здравоохранения в Набережных Челнах. По республиканскому и муниципальным грантам в автоград привлекли 300 врачей.



Татьяна Демина