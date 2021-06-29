Минздрав и центр Гамалеи подключились к базе данных мутаций коронавируса

Фото: Максим Платонов

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и научные организации Минздрава России присоединились к российской национальной базе данных геномных последовательностей коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ.

«К настоящему времени большинство научных организаций, которые проводят секвенирование SARS-CoV-2, зарегистрировались на портале genome.crie.ru и принимают активное участие в пополнении базы данных. Всего зарегистрировались 26 организаций, из них 14 научных организаций Роспотребнадзора», - говорится на сайте.



В ведомстве отмечают, что в научные организации поступают биоматериалы из всех регионов страны. Больше всего данных накоплено для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В Великобритании назвали основные симптомы нового штамма COVID-19, который изначально распространялся в Южной Америке и получил название «лямбда». К симптомам относятся высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. Этот штамм выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. У ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение болезни или ослабляет действие вакцин.

Ольга Плешкова