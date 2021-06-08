Главное о коронавирусе на 8 июня: цена «вакцинных туров», Кипр готов принять россиян
В Татарстане прошли вакцинацию почти 400 тысяч человек
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 8 июня в республике зарегистрировано 21 726 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 693 человека. Умерли за весь период 509 человек.
- В Набережных Челнах первый компонент вакцины от COVID-19 получили 49 565 человек, вторым компонентом привились 36 417 жителей города. Всего в город поступило 52 855 доз вакцин.
- Также в городе показатель заболеваемости коронавирусом ниже республиканского — на 13,1%, однако разрыв снижается, констатировал главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.
- В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. От коронавируса скончались женщины 1936 и 1951 годов рождения и мужчины 1947 и 1948 годов рождения.
- В РТ провакцинировано от коронавируса 395 155 человек. Такие данные представили в региональном Минздраве. 280 334 человека уже получили второй компонент вакцины.
По 3 тысячи рублей за прохождение вакцинации
За последние сутки в России выявили 9 977 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 883 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 145 843 человек, а выздоровевших — до 4 752 085 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 379 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 124 496 человек.
- Стоимость «вакцинных» туров для иностранных туристов в Россию ориентировочно может начинаться от $700 (около 51 тыс. рублей), включая проживание и консультации. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
- Правительство России рассматривает вопрос упрощенного варианта завоза в страну трудовых мигрантов для строительной отрасли с их вакцинацией. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI.
- Власти Курской области решили выплатить из бюджета региона по три тысячи рублей гражданам старше 65 лет, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции.
- В Республике Бурятия вернутся к ограничительным мерам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19, студентов переведут на дистанционный формат обучения, будут отменены все массовые мероприятия.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин разъяснил: законодательная инициатива о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок еще не свидетельствует о том, что ее сделают обязательной.
- Новый подъем заболеваемости COVID-19, который наблюдается в Санкт-Петербурге, связан с цикличностью вирусной активности. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
- Жителей Москвы, которые с 1 августа прошлого года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали в общей сложности почти на 17 млн рублей.
- Почти 20 тыс. человек уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса в павильонах «Здоровая Москва», которые работают в городе с 11 мая.
Сертификаты о вакцинации против COVID-19 в Испании
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 173 638 512 человек, 3 737 406 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 378 143). На второй строчке — Индия (28 996 473), на третьей — Бразилия (16 984 218), на четвертой — Франция (5 775 535), на пятой — Турция (5 293 627). Россия занимает шестое место (5 076 543, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (597 952). За ними следуют Бразилия (474 414), Индия (351 309), Мексика (228 838) и Великобритания (128 104).
- Кипр готов принять российских туристов, привитых любой другой вакциной, кроме «Спутника V», когда будет выслан запрос на их регистрацию в Европейское лекарственное агентство (EMA). Об этом заявил министр туризма республики Саввас Пердиос.
- У SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.
- Для непривитых людей быстрое снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может иметь катастрофические последствия, поскольку возросло количество новых штаммов COVID-19. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
- Сертификаты о вакцинации против COVID-19 начали выдавать в Испании, сообщил генеральный секретарь по цифровому здравоохранению, информации и инновациям министерства здравоохранения Альфредо Гонсалес.
- Каждый четвертый житель Европейского союза, примерно 90 млн человек, уже полностью привит от коронавируса, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
- Финляндия внесла изменения в пограничный режим, установленный из-за эпидемиологической ситуации в мире. Ранее въезд в страну разрешался только тем иностранным гражданам, супруги или дети которых проживали на территории Финляндии. В новых послаблениях список родственных связей расширили до бабушек, дедушек и родителей, включая приемных.
- Министерство здравоохранения Республики Конго зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
- Министерство труда, по делам инвалидов войны и социальным вопросам Вьетнама разработало целевую программу поддержки работников, пострадавших от последствий глобальной пандемии COVID-19. На реализацию пакета адресных мер будет выделено 27,6 трлн донгов (около $1,2 млрд).
комментарии
2. Те, кто ратует за вaкцинaцию, чего вы боитесь нeпpивитыx? Ведь вы npивилиcь или, ясен пень, npивьётеcь, поэтому всё пучком! Вы в безопасности! Не нервничайте.
3. Почему до сих пор никто так и не предоставил выделенный в нормальных лaбopaторныx условиях виpyc?
Не тот, который китaйцы на компе нарисовали и который целыми днями крутится, щеголяя рожками, на каждом телевизионном экране сутки напролет, а самый что ни на есть настоящий, желательно в пpoбирке.
Ведь, согласитесь, сумма за выделенный вирус SARS-CoV-2 предлагается более чем благородная — 1.500.000 евро за пробирочку — это вам не хухры-мухры. Так что, предъявите — распишитесь. Ан нет, желающие отсутствуют.
И, наконец, 4 — пока остановимся на четырёх пунктах — куда?! Ну, куда в прошлом году делся, как изумительно точно заметил Бодо Шиффманн, известный ещё с античных времён, виpyc гpиппa?
Я так не по-доброму сейчас пишу, потому что вся эта ситуация уже порядком пpипарила. Потому что из-за таких вот вопрошающих тeлeзoмби без критического мышления, нами пoмыкaют все, кто хочет. А мне это как-то не нравится.
Поймите антиваксеры против векторных так называемых вакцин
поади эти вирусы в спиной мозг и привет...
И еще бразлия вернула как то спутник пару месяцев назад
выяснилось что аденовирусы в спутнике могут размножаться....
и еще спайковый белок это яд это токсин учить вырабатывать организм вырабатывать токсин ну неверно..
и закрытость обо всех сложениях ..ну люди боятся седня видел пациента после первой прививки через неделю весь покрыллся язвами от герпеса...состояние очень тяжелое говорят это было очень давно чтоб такие пациенты.... появлялись.
Все конечно отрицается.. я своим пациентам не советую активно делать вакцину
ПОСТУЛАТ ВРАЧА НЕ НАВРЕДИ
вводить вирусы больному живые ну это бред.
И д а умирают от пневмоний в ковидориях ну в среднем одному больному делают ДВА РКТ, это очень вредно.
Плюс дексаметазон который множит иммунитет на ноль..плюс внутрибольничная инфекция агрессивная вот вам и сеспис и смерти..посути нынешних врачей в ковидориях надо судить