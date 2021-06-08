В России назвали ориентировочную стоимость «вакцинных туров» для иностранцев

Стоимость «вакцинных» туров для иностранных туристов в Россию ориентировочно может начинаться от $700 (около 51 тыс. рублей), включая проживание и консультации. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Сейчас туроператоры разрабатывают два варианта «вакцинных» туров. Первый вариант — 21-дневная поездка, в которой будут сочетаться вакцинация и экскурсионная программа, которая охватит разные российские регионы. Ее стоимость — $1,5—2,5 тыс. (более 109 тыс. рублей) без авиаперелета.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Второй вариант — две поездки, каждая сроком на 3 дня. Стоимость, включающая проживание, трансферы, консультации и вакцинацию — от $700 без учета перелета, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил организовать для иностранных граждан вакцинацию от коронавируса на платной основе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что процедуру запустят в ближайшее время.