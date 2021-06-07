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Кипр готов принимать вакцинированных российских туристов

19:58, 07.06.2021 1
Кипр готов принимать вакцинированных российских туристов
Фото: realnoevremya.ru

Кипр готов принять российских туристов, привитых любой другой вакциной, кроме «Спутника V», когда будет выслан запрос на их регистрацию в Европейское лекарственное агентство (EMA). Об этом заявил министр туризма республики Саввас Пердиос.

В стране готовы признать любую российскую вакцину, как только будут поданы документы в EMA.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года. Однако «Спутник V» до сих пор не признан в Европе.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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  • Анонимно 09:06
    Туризм становится средством гибридной войны.
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