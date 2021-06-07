В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От коронавируса скончались женщины 1936 и 1951 годов рождения и мужчины 1947 и 1948 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 509 человек.

За минувшие сутки в республике выявили 30 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 21 696.