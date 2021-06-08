ВОЗ рассказала об опасности новых штаммов COVID-19 для непривитых

Для непривитых людей быстрое снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может иметь катастрофические последствия, поскольку возросло количество новых штаммов COVID-19. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

— При возросшей глобальной передаче вариантов (коронавируса, — прим. ред.), которые вызывают обеспокоенность, включая вариант «Дельта», слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также вирусу помогает распространяться неравномерное распределение вакцин. Таким образом увеличивается вероятность появления варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин.

В прошлую пятницу глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина рассказала, что ведомство обнаружило на территории республики 32 случая британского штамма коронавируса. Причем все заболевшие им не покидали пределы республики.

В целом в России, по последним данным, зарегистрировали свыше 1 тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. 70% случаев — британским штаммом, 24% — индийским, 6% — южноафриканским.