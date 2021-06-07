США сообщили о наличии доказательств искусственного происхождения COVID-19

У SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Они нашли у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Учеными она часто используется для усиления заразности и летальности вирусов. По их словам, это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории. В природе CGG-CGG встречается крайне редко, а у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще одно доказательство искусственного происхождения коронавируса — это резкое различие в его генетическом разнообразии по сравнению с вирусами, вызывающими синдромы SARS и MERS. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм. SARS-CoV-2 сразу же был адаптирован в предельно агрессивной версии. В течение нескольких месяцев у него не было никаких мутации, первые такие случаи зафиксировали в Англии.

В конце мая в комитете по разведке Палаты представителей США республиканцы сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В это же время британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них также есть доказательства того, что коронавирус произошел искусственно.



Отдельно отметим, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус говорил, что источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен. Эксперты организации вместе с китайскими учеными пришли к выводу, что коронавирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали вирус человеку.

