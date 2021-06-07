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В Татарстане провакцинировано от коронавируса 395 155 человек

13:45, 07.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 395 155 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 395 155 человек. Такие данные представили в региональном Минздраве.

280 334 человека уже получили второй компонент вакцины.

Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что стоимость российском вакцины «Спутник V» составляет порядка 900 рублей с учетом доставки. По его словам, в первую очередь дополнительные расходы, связанные с коронавирусом, — это расходы на вакцинацию. Государство полностью оплачивает гражданам эту процедуру.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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