В Татарстане провакцинировано от коронавируса 395 155 человек
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 395 155 человек. Такие данные представили в региональном Минздраве.
280 334 человека уже получили второй компонент вакцины.
Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что стоимость российском вакцины «Спутник V» составляет порядка 900 рублей с учетом доставки. По его словам, в первую очередь дополнительные расходы, связанные с коронавирусом, — это расходы на вакцинацию. Государство полностью оплачивает гражданам эту процедуру.
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