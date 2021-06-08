В Челнах от коронавируса привились 50 тысяч человек

В Набережных Челнах первый компонент вакцины от COVID-19 получили 49 565 человек, вторым компонентом привились 36 417 жителей города. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

Всего в город поступило 52 855 доз вакцин.

«Уровень обращений в последние месяцы остается на стабильных значениях», — констатировал начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев сообщил, что в Челнах показатель заболеваемости коронавирусом ниже республиканского показателя на 13,1%. Он отметил, что автоград «сдает позиции» по ситуации с COVID-19, и призвал продолжить вакцинацию в более интенсивном темпе.



В конце мая в Управлении здравоохранения Челнов заявили, что для достижения коллективного иммунитета нужно привить свыше 247 тыс. человек — 60% взрослого населения.

Татьяна Леухина