Песков отказался комментировать ситуацию с самолетом Ryanair

Не стал давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair», — передает его слова ТАСС.

Он отметил: «Международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам».

Песков заявил, что он не может ничего комментировать в этой ситуации.

Вчера сообщение о якобы минировании самолета Ryanair, на котором летел основатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич, поступило от белорусских диспетчеров. По их указанию воздушное судно экстренно совершило посадку в аэропорту Минска.



Алексей Нечаев