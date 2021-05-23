В Греции действия Белоруссии считают актом государственного авиапиратства

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство иностранных дел Греции осудило Белоруссию за произошедшее сегодня с самолетом Ryanair FR 4978, на котором летел основатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В ведомстве расценили инцидент как «акт государственного авиапиратства», пишет «РИА Новости».

В МИД Греции считают, что действия Минска поставили под угрозу жизни всех пассажиров, что недопустимо. На борту воздушного судна было 11 граждан Греции, добавили в ведомстве.

Напомним, что, по данным «Новой газеты», сообщение о якобы минировании самолета Ryanair поступило от белорусских диспетчеров. По их указанию воздушное судно экстренно совершило посадку в аэропорту Минска.



Следственный комитет Белоруссии тем временем после инцидента уже возбудил уголовное дело «по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса».

Татьяна Демина