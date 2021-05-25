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В Кремле прокомментировали инцидент с посадкой самолета Ryanair

13:33, 25.05.2021
В Кремле прокомментировали инцидент с посадкой самолета Ryanair
Фото: Максим Платонов (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал экстренную посадку в Минске самолета Ryanair, на котором летел один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала Nexta Роман Протасевич. По его словам, там сделали все необходимое, чтобы минимизировать угрозу борту и пассажирам.

Белоруссия действовала по международным правилам, сделала предупреждения, как и полагается, заявил Песков. Власти России не разделяют позиции, что вынужденная посадка самолета создавала угрозу жизни и здоровью находившихся на нем россиян, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что накануне Песков отказался комментировать журналистам ситуацию с самолетом Ryanair.

По данным «Новой газеты», сообщение о якобы минировании воздушного судна поступило от белорусских диспетчеров. По их указанию самолет экстренно совершил посадку в аэропорту Минска.

Инцидент вызвал широкий резонанс. Так, в США заявили, что сообщения о причастности к инциденту белорусских спецслужб вызывают обеспокоенность и требуют расследования, а в Эстонии попросили Международную федерацию хоккея рассмотреть вариант исключения сборной Белоруссии из числа участников чемпионата мира.

Татьяна Демина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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