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Лавров прокомментировал ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске

17:18, 24.05.2021 1
Лавров прокомментировал ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске
Фото: flickr.com

Москва призывает не оценивать поспешно ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске, на котором летел основатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Минск проявляет разумный подход в связи с этим инцидентом, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Власти Белоруссии выразили готовность «действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную транспарентность, включая, в случае необходимости, прием международных экспертов», передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку вчерашнему инциденту в Белоруссии.

В минувшее воскресенье из-за сигнала о бомбе на борту в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. После посадки в белорусской столице задержали летевшего этим рейсом бывшего главреда telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича. Самолет продолжил полет спустя пять часов.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 май
    Вполне хорошо сказано, особенно если вспомнить как по команде США сажали самолет Президента Боливии, который летел из Москвы - Сноудена искали.
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