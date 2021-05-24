В Вашингтоне осудили инцидент с Ryanair и потребовали освободить Романа Протасевича

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Вашингтоне осуждают инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и арест журналиста и одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.



Так, госсекретарь потребовал освобождения Протасевича и сообщил, что сообщения о причастности к инциденту белорусских спецслужб вызывают обеспокоенность и требуют расследования.

По его словам, США координируют реакцию на инцидент с Евросоюзом, и высказываются за созыв Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минске задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он летел из Афин в Вильнюс. Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился мужчина, совершил экстренную посадку в Минске, после того как поступило ложное сообщение о его минировании. Сообщение о якобы минировании самолета Ryanair поступило от белорусских диспетчеров. По их указанию воздушное судно экстренно совершило посадку в аэропорту Минска.

В НАТО заявили, что следят за «насильственной посадкой» Ryanair FR 4978 в Минске. Следственный комитет Белоруссии тем временем после инцидента уже возбудил уголовное дело «по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса». Инцидент вызвал бурную реакцию в мировом сообществе. В Греции действия Белоруссии считают актом государственного авиапиратства.

Маргарита Головатенко