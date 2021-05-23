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В Минске возбудили уголовное дело после ложного сообщения о минировании самолета, на котором летел Протасевич

18:32, 23.05.2021
В Минске возбудили уголовное дело после ложного сообщения о минировании самолета, на котором летел Протасевич
Фото: Максим Платонов (архив)

В Белоруссии Следственный комитет возбудил уголовное дело после ложного сообщения о минировании самолета Ryanair, на котором летел основатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич, пишет ТАСС.

Дело возбуждено «по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса» Белоруссии.

Напомним, сегодня самолет совершил экстренную посадку в Минске. На нем находился Протасевич. Его задержали в аэропорту столицы Белоруссии.

Татьяна Демина
Происшествия
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