В Минске возбудили уголовное дело после ложного сообщения о минировании самолета, на котором летел Протасевич
В Белоруссии Следственный комитет возбудил уголовное дело после ложного сообщения о минировании самолета Ryanair, на котором летел основатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич, пишет ТАСС.
Дело возбуждено «по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса» Белоруссии.
Напомним, сегодня самолет совершил экстренную посадку в Минске. На нем находился Протасевич. Его задержали в аэропорту столицы Белоруссии.
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