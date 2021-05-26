В бундестаге считают, что к инциденту с Ryanair причастен Кремль

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что к инциденту с самолетом Ryanair в Минске может быть причастна Россия. Однако конкретных доводов он не привел.

«Стоит по меньшей мере исходить из того, что государственный угон самолета происходил с согласия Кремля, если даже не при оперативной поддержке со стороны России», — заявил Реттген изданиям Rheinischen Post и General-Anzeiger (цитата «РИА Новости»).

Спикер считает, что без поддержки Кремля Александр Лукашенко уже лишился бы власти.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал экстренную посадку в Минске самолета Ryanair, на котором летел один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала Nexta Роман Протасевич. По его словам, там сделали все необходимое, чтобы минимизировать угрозу борту и пассажирам.

Инцидент вызвал широкий резонанс. Так, в США заявили, что сообщения о причастности к инциденту белорусских спецслужб вызывают обеспокоенность и требуют расследования, а в Эстонии попросили Международную федерацию хоккея рассмотреть вариант исключения сборной Белоруссии из числа участников чемпионата мира.

Ольга Плешкова