Главное за выходные: приглашение Илона Маска в Татарстан, экстренная посадка Ryanair, 5 млрд на поддержку ИИ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 24 мая:
- В Минске задержали основателя признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он летел из Афин в Вильнюс. Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился мужчина, совершил экстренную посадку в Минске, после того как поступило ложное сообщение о его минировании. Сообщение о якобы минировании самолета Ryanair поступило от белорусских диспетчеров. По их указанию воздушное судно экстренно совершило посадку в аэропорту Минска. В НАТО заявили, что следят за «насильственной посадкой» Ryanair FR 4978 в Минске. Следственный комитет Белоруссии тем временем после инцидента уже возбудил уголовное дело «по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса». Инцидент вызвал бурную реакцию в мировом сообществе. В Греции действия Белоруссии считают актом государственного авиапиратства.
- Особую экономическую зону «Иннополис» в Татарстане намерены сделать самой крупной площадкой для развития стартапов в России и странах СНГ. За три года число стартапов планируют увеличить до 500.
- Электронную форму голосования на выборах в Государственную думу применят в Москве и еще пяти-шести регионах России. Критериями для определения этих субъектов РФ станут уровень IT-грамотности и наличие возможности провести в них информационно-разъяснительную деятельность.
- Умерла заслуженная артистка России, вдова народного артиста РФ Леонида Филатова Нина Шацкая. Женщине был 81 год. Шацкая известна своими ролями в фильмах «Время для размышлений», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Контрабанда» и др. Она также работала в театре «Школа современной пьесы» и театре на Таганке.
- УНИКС обыграл дома краснодарскую «Локомотив-Кубань» (74:70) в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу. К началу третьей четверти «Локомотив» вел с преимуществом в 13 очков. После перерыва казанцы смогли прибавить и не только отыграли разрыв, но и создали отрыв в 5 очков. В заключительной четверти краснодарская команда выпустила на паркет своего травмированного лидера Каммингса. Появление опытного игрока позволило гостям немного приблизиться в счете, но концовка игры все равно осталась за УНИКСом.
- Правительство России до 2024 года выделит 5,26 млрд рублей на поддержку бизнесменов при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики. Предприниматели смогут направить полученные средства на покупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисов, обслуживание рабочих мест.
- Появились новые подробности допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Он рассказал, что в школе у него был конфликт с одной из учительниц. Галявиев рассказал на допросе об учительнице, которая вела у него уроки с 7 по 9 класс. Он заявил, что педагог его «гнобила» и «называла тупым», а также заявляла, что он не сможет перейти в 10-й класс. Вспомнить имя учительницы он не смог.
- В Роттердаме прошел финал конкурса «Евровидение-2021». Певица Манижа, представлявшая Россию с песней Russian Woman («Русская женщина»), заняла девятое место. Победу одержала рок-группа Måneskin из Италии с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»). Второе и третье место получили Франция, которую представляла Барбара Прави с песней Voilà («Вот так») и Швейцария с песней Tout l’Univers («Вся вселенная») певца Gjon’s Tears. Всего в финале Евровидения выступили 26 стран.
- Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина пригласила американского предпринимателя Илона Маска встретиться в Татарстане. Она сняла ролик для «Инстаграма». В конце ролика Минуллина пригласила Илона Маска встретиться в Татарстане.
- Ассоциация компаний интернет-торговли РФ (АКИТ) в апреле рассказала, что рынок интернет-торговли вырос в России в январе — феврале 2021 года на 44%. Объем внутреннего рынка e-commerce за первые два месяца этого года составил 431,3 млрд рублей. Как узнала газета «Реальное время», на одной из крупнейших торговых интернет-площадок РФ, «Озоне», число татарстанских продавцов в пандемию выросло почти в 10 раз, а их оборот — в 17 раз.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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