Электронное голосование на выборах в Госдуму применят в Москве и еще пяти-шести регионах

Электронную форму голосования на выборах в Государственную думу применят в Москве и еще пяти-шести регионах России, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.

Критериями для определения этих субъектов РФ станут уровень IT-грамотности и наличие возможности провести в них информационно-разъяснительную деятельность, пишет «РИА Новости».

В феврале в ЦИК Татарстана «Реальному времени» сообщили, что республика детально изучает каждый аспект реализации эксперимента по внедрению дистанционного электронного голосования на территории России. «Наша задача — создать для избирателей, проживающих на территории Татарстана, условия для удобного голосования», — заявили там.



В прошлом году член Общественной палаты РФ Александр Малькевич обратил внимание, что на выборах в Госдуму Татарстан мог бы стать лидером электронного голосования.



Напомним, что выборы депутатов Государственной думы должны пройти в этом году в Единый день голосования 19 сентября.

Татьяна Демина