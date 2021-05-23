Правительство выделит бизнесменам 5,26 млрд рублей на пилотные проекты по внедрению ИИ

Фото: Максим Платонов

Правительство России до 2024 года выделит 5,26 млрд рублей на поддержку бизнесменов при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики.

Предприниматели смогут направить полученные средства на покупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисов, обслуживание рабочих мест и т.д., сообщается на сайте правительства. Поддержка в размере до 100 млн рублей на получателя будет выделяться по итогам конкурса.

Финансирование осуществляется по федеральному проекту «Искусственный интеллект».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин считает, что развитие искусственного интеллекта и технологий будет размывать так называемый «монотонный умственный труд». К числу профессий, находящихся в зоне такого риска, он отнес переводчика, бухгалтера и программиста базового уровня.



Председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что искусственный интеллект создает больше вакансий, чем сокращает, но структурно это другие рабочие места.

Татьяна Демина