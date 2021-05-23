Правительство выделит бизнесменам 5,26 млрд рублей на пилотные проекты по внедрению ИИ
Правительство России до 2024 года выделит 5,26 млрд рублей на поддержку бизнесменов при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики.
Предприниматели смогут направить полученные средства на покупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисов, обслуживание рабочих мест и т.д., сообщается на сайте правительства. Поддержка в размере до 100 млн рублей на получателя будет выделяться по итогам конкурса.
Финансирование осуществляется по федеральному проекту «Искусственный интеллект».
Отметим, что помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин считает, что развитие искусственного интеллекта и технологий будет размывать так называемый «монотонный умственный труд». К числу профессий, находящихся в зоне такого риска, он отнес переводчика, бухгалтера и программиста базового уровня.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что искусственный интеллект создает больше вакансий, чем сокращает, но структурно это другие рабочие места.
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