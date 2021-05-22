Число предпринимателей из Татарстана на Ozon выросло в 10 раз

Ассоциация компаний интернет-торговли РФ (АКИТ) в апреле рассказала, что рынок интернет-торговли вырос в России в январе — феврале 2021 года на 44%. Объем внутреннего рынка e-commerce за первые 2 месяца этого года составил 431,3 млрд рублей.



Как узнала газета «Реальное время», на одной из крупнейших торговых интернет-площадок РФ, «Озоне», число татарстанских продавцов в пандемию выросло почти в 10 раз, а их оборот — в 17 раз.



В Татарстане объем онлайн-продаж за первые 4 месяца 2021 года оказался на 12% ниже, чем в 2020 году: 22,84 млрд и 20,07 млрд рублей соответственно.

Топ-5 популярных товаров у россиян не изменился: это категории «цифровая и бытовая техника», «мебель и товары для дома», «одежда и обувь», «продукты питания», «красота и здоровье». При этом самым быстрорастущим сегментом стала «мебель и товары для дома», уверенно занявшая вторую строчку рейтинга: ежемесячный рост составляет в среднем плюс 300%.

Фото: Максим Платонов

Предпочтения жителей Татарстана не отличаются от общероссийских, а вот распределение по строчкам рейтинга несколько иное. Больше всего татарстанцы потратили на цифровую и бытовую технику и мебель (4,303 млрд и 2,477 млрд рублей). На третьем месте по объемам продаж оказались продукты питания (2,350 млрд рублей), потеснив одежду и обувь (1,770 млрд рублей). Покупки товаров для красоты и здоровья обошлись в сумму 1,417 млрд рублей.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова