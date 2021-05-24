Иннополис планируют сделать крупнейшей площадкой для стартапов в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Особую экономическую зону «Иннополис» в Татарстане намерены сделать самой крупной площадкой для развития стартапов в России и странах СНГ. За три года число стартапов планируют увеличить до 500, рассказал на марафоне «Новое знание» генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

«Наша миссия как Иннополиса — сделать лучшую площадку для развитая стартапов в России и СНГ. Когда в Штатах говорят про стартапы, у всех сразу идут ассоциации с Калифорнией, с Силиконовой (Кремниевой) долиной, мы также хотим, чтобы в России и СНГ, когда речь шла про стартапы, все сразу ассоциировали развитие стартапов с Татарстаном», — приводит его слова ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сейчас в Иннополисе действуют три крупных технопарка, где реализуются IT-проекты. В Иннополис активно переезжают стартапы из регионов России и стран СНГ.

Ранее сообщалось, что в университете Иннополис до конца 2021 года 16 тыс. преподавателей обучат цифровым навыкам, что позволит им скорректировать свои рабочие программы дисциплин.



Ольга Плешкова