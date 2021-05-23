Манижа заняла девятое место на «Евровидении»-2021

В Роттердаме прошел финал конкурса Евровидение-2021. Певица Манижа, представлявшая Россию с песней «Russian Woman» («Русская женщина»), заняла девятое место.

Победу одержала рок-группа Måneskin из Италии с песней «Zitti e buoni» («Тихие и смирные»). Второе и третье место получили Франция, которую представляла Барбара Прави с песней «Voilà» («Вот так») и Швейцария с песней «Tout l’Univers» («Вся вселенная») певца Gjon’s Tears.

Фото: кадр видео

Всего в финале Евровидения выступили 26 стран.

Напомним, что Артемий Троицкий в интервью для «Реального времени» предсказал девятое место Маниже по итогам финала «Евровидения», несмотря на очень высокий уровень нынешнего конкурса. Троицкий выразил уверенность, что помимо традиционной публики из русских диаспор в Европе, которая в любом случае голосует за представителя России, у Манижи может быть подпитка голосов с неожиданной сочувствующей стороны.



Ольга Плешкова