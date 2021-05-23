УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань»

УНИКС обыграл дома краснодарскую «Локомотив-Кубань» (74:70) в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Первая половина встречи в Казани прошла под диктовку гостей. К началу третьей четверти «Локомотив» вел с преимуществом в 13 очков. После перерыва казанцы смогли прибавить и не только отыграли разрыв, но и создали отрыв в 5 очков.

В заключительной четверти краснодарская команда выпустила на паркет своего травмированного лидера Каммингса. Появление опытного игрока позволило гостям немного приблизиться в счете, но концовка игры все равно осталась за УНИКСом.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Джон Барун, набравший 14 очков. Дабл-дабл с 11 очками и 10 подборами в свой актив записал Окаро Уайт.

Эта победа стала для УНИКСа уже третьей в серии с «Локомотивом-Кубанью» и обеспечила выход в финал Единой лиги ВТБ. Казанцы обыграли соперника с «сухим» счетом — 3:0.



Напомним, ранее казанцы дважды обыграли краснодарцев в гостях.