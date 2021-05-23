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Галявиев рассказал о конфликте с одной из учительниц в казанской гимназии, где он устроил стрельбу

12:58, 23.05.2021 4
Галявиев рассказал о конфликте с одной из учительниц в казанской гимназии, где он устроил стрельбу
Фото: realnoevremya.ru

Появились новый подробности допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Он рассказал, что в школе у него был конфликт с одной из учительниц.

Как пишет «Комсомольская правда-Казань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Галявиев рассказал на допросе об учительнице, которая вела у него уроки с 7 по 9 класс. Он заявил, что педагог его «гнобила» и «называла тупым», а также заявляла, что он не сможет перейти в 10-й класс. Вспомнить имя учительницы он не смог.

Следователи намерены проверить достоверность слов Галявиева. На допрос вызовут нескольких педагогов школы.

Ранее 11 мая после совершения атаки на казанскую гимназию №175 в Интернете было опубликовано видео первого допроса Ильназа Галявиева. На нем Галявиев заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 23 май
    Зачастую современные учителя выбирают объект в лице какого-нибудь ученика и,действительно,гнобят его,по другому не скажешь.Примеров очень много.Но это нисколько не оправдывает преступление этого мерзавца.Но с учителей нужно строго спрашивать,своим предвзятым и непрофессиональным отношением к детям,они уродуют у них психику.
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  • Анонимно 23 май
    нас учителя деревянным метром по спине били, если сутулились. Заставляли полы после уроков мыть дежурным ученикам. На субботниках работали, а ещё колхозникам помогали летом и осенью. На Новый год окна рисовали гуашью. Сейчас это называлось бы, что нас эксплуатировали и над нами издевались.
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  • Анонимно 23 май
    Нет плохих учеников, есть плохие учителя!
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  • Анонимно 23 май
    Учреждения образования оказывают образовательные услуги, а педагоги - только те учителя, которые любят и жалеют ВСЕХ детей, и педагоги "от природы"...
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