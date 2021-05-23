Галявиев рассказал о конфликте с одной из учительниц в казанской гимназии, где он устроил стрельбу

Появились новый подробности допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Он рассказал, что в школе у него был конфликт с одной из учительниц.

Как пишет «Комсомольская правда-Казань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Галявиев рассказал на допросе об учительнице, которая вела у него уроки с 7 по 9 класс. Он заявил, что педагог его «гнобила» и «называла тупым», а также заявляла, что он не сможет перейти в 10-й класс. Вспомнить имя учительницы он не смог.

Следователи намерены проверить достоверность слов Галявиева. На допрос вызовут нескольких педагогов школы.

Ранее 11 мая после совершения атаки на казанскую гимназию №175 в Интернете было опубликовано видео первого допроса Ильназа Галявиева. На нем Галявиев заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть.



Ольга Плешкова