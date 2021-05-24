В НАТО считают историю с самолетом Ryanair в Минске опасной

Фото: Максим Платонов (архив)

В НАТО заявили, что следят за «насильственной посадкой» Ryanair FR 4978 в Минке, где задержали основателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что считает этот инцидент опасным и требующим международного расследования.

«Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования», — написал он в Twitter.



Напомним, что, по данным «Новой газеты», сообщение о якобы минировании самолета Ryanair поступило от белорусских диспетчеров. По их указанию воздушное судно экстренно совершило посадку в аэропорту Минска.



Следственный комитет Белоруссии тем временем после инцидента уже возбудил уголовное дело «по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса».



Инцидент вызвал бурную реакцию в мировом сообществе. В Греции действия Белоруссии считают актом государственного авиапиратства.

Ольга Плешкова