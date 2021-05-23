«Новая газета»: об угрозе в самолете, на котором летел Протасевич, сообщили белорусские диспетчеры

Фото: Максим Платонов (архив)

Сообщение о якобы минировании самолета Ryanair, на котором летел основатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич, поступило от белорусских диспетчеров. По их указанию воздушное судно экстренно совершило посадку в аэропорту Минска, пишет «Новая газета» со ссылкой на авиакомпанию Ryanair.

Самолет должен покинуть аэропорт белорусской столицы в 19.00 (по мск).



Отметим, что Следственный комитет Белоруссии уже возбудил уголовное дело «по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса».

Сегодня днем самолет совершил экстренную посадку в Минске. На нем находился Протасевич. Его задержали в аэропорту столицы Белоруссии.

Татьяна Демина