Главное о коронавирусе на 3 мая: потенциально опасные места на праздники, 9 млн вакцинировавшихся в России

Фото: Илья Репин

В Татарстане вакцину получили более 255 тысяч человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19. Всего на 3 мая в республике зарегистрировано 20 567 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 609 человек, в том числе 5 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 465 человек.



За последние сутки в России выявили 8 489 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 367 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 831 744 человек, а выздоровевших — до 4 450 289 человек. За сутки болезнь унесла жизни 336 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 111 198 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 392 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 110 520 человек. За последние сутки в России проведено более 236 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 508,4 тыс. человек.

В центре «Вектор», разработавшем вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», рассказали, что их препарат эффективен против классического варианта вируса, а также британской и южноафриканской мутаций.

В центре Чумакова назвали сроки сохранения иммунитета к коронавирусу после вакцинации препаратом «КовиВак». Он длится порядка восьми месяцев. До конца 2021 года центр Чумакова надеется выпустить как минимум 7,5 млн доз своей вакцины. Учреждение подало в Министерство здравоохранения России документы для расширения возрастных границ применения «КовиВака». На сегодняшний день сделать прививку им могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Фото minzdrav.gov.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об осложнениях, которые возникают у переболевших коронавирусом. По его словам, до 10% перенесших заболевание порой требуется госпитализация. Глава российского Минздрава обратил внимание, что осложнения в той или иной форме после COVID-19 имеют, как правило, около 25% пациентов.

По данным на 1 мая, вакцинацию в Татарстане прошли 255 тысяч человек. Это составляет 14% от плана по вакцинации. За день прививку от коронавируса делают порядка 6 тысяч человек. Президент республики Рустам Минниханов ранее указывал на необходимость выйти на уровень 8 тысяч, а далее — 10 тысяч человек в день.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что даже вакцинированным от коронавируса необходимо проходить ПЦР-тестирование по возвращении из-за границы.

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что самые опасные места, где можно подхватить COVID-19, особенно в майские праздники, — метрополитен, автобусы, троллейбусы, электрички. Потенциально опасными он назвал культурные мероприятия и заведения общепита. Лучшая альтернатива, по его словам, — мероприятия на свежем воздухе. Болибок считает, что в этот период лучше всего уехать за город и сократить количество контактов.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса: умерли женщина 1956 года рождения и мужчина 1961 года рождения.



В России обе дозы вакцины от COVID-19 получили около 9 млн человек. Прививку первым компонентом сделали уже 13 млн человек.

Новые поставки «Спутника V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 152 875 042 человек, 3 202 699 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 421 705). На второй строчке — Индия (19 925 517), на третьей — Бразилия (14 754 910), на четвертой — Франция (5 713 393 ), на пятой — Турция (4 875 388). Россия занимает шестое место (4 768 476, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (577 045). За ними следуют Бразилия (407 639), Индия (218 959), Мексика (217 233) и Великобритания (127 796).



3 мая в Грузии перестал работать общественный транспорт, эта мера будет действовать по 12 мая. Такое решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны. В правительстве отметили, что ограничения пришлось ввести для более эффективной борьбы с распространением инфекции. Запрет не коснется такси и междугородных перевозок. По решению властей все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.

Фото: Максим Платонов

Российская вакцина «Спутник V» Чехии уже не нужна, поскольку в стране достаточно других препаратов против коронавируса, заявил премьер Андрей Бабиш. При этом премьер не исключил возможности применения вакцины российского производства при условии одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в 40 тысяч доз доставлена в Азербайджан. Груз прибыл в международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку 2 мая.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о доставке новой партии «Спутника V» в страну. Глава государства выразил надежду, что ситуация с COVID-19 в мае улучшится.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что работа журналистов на фоне пандемии коронавируса стала сложнее и важнее. По словам министра, во многих странах репортерская работа ограничивается под предлогом борьбы с пандемией, в результате чего распространяется непроверенная информация. Он почтил память представителей прессы, которые погибли или пострадали при выполнении профессиональных обязанностей.



Маргарита Головатенко