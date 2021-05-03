Главное о коронавирусе на 3 мая: потенциально опасные места на праздники, 9 млн вакцинировавшихся в России
В Татарстане вакцину получили более 255 тысяч человек
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19. Всего на 3 мая в республике зарегистрировано 20 567 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 609 человек, в том числе 5 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 465 человек.
За последние сутки в России выявили 8 489 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 367 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 831 744 человек, а выздоровевших — до 4 450 289 человек. За сутки болезнь унесла жизни 336 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 111 198 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 392 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 110 520 человек. За последние сутки в России проведено более 236 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 508,4 тыс. человек.
- В центре «Вектор», разработавшем вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», рассказали, что их препарат эффективен против классического варианта вируса, а также британской и южноафриканской мутаций.
- В центре Чумакова назвали сроки сохранения иммунитета к коронавирусу после вакцинации препаратом «КовиВак». Он длится порядка восьми месяцев. До конца 2021 года центр Чумакова надеется выпустить как минимум 7,5 млн доз своей вакцины. Учреждение подало в Министерство здравоохранения России документы для расширения возрастных границ применения «КовиВака». На сегодняшний день сделать прививку им могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об осложнениях, которые возникают у переболевших коронавирусом. По его словам, до 10% перенесших заболевание порой требуется госпитализация. Глава российского Минздрава обратил внимание, что осложнения в той или иной форме после COVID-19 имеют, как правило, около 25% пациентов.
- По данным на 1 мая, вакцинацию в Татарстане прошли 255 тысяч человек. Это составляет 14% от плана по вакцинации. За день прививку от коронавируса делают порядка 6 тысяч человек. Президент республики Рустам Минниханов ранее указывал на необходимость выйти на уровень 8 тысяч, а далее — 10 тысяч человек в день.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что даже вакцинированным от коронавируса необходимо проходить ПЦР-тестирование по возвращении из-за границы.
- Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что самые опасные места, где можно подхватить COVID-19, особенно в майские праздники, — метрополитен, автобусы, троллейбусы, электрички. Потенциально опасными он назвал культурные мероприятия и заведения общепита. Лучшая альтернатива, по его словам, — мероприятия на свежем воздухе. Болибок считает, что в этот период лучше всего уехать за город и сократить количество контактов.
- В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса: умерли женщина 1956 года рождения и мужчина 1961 года рождения.
- В России обе дозы вакцины от COVID-19 получили около 9 млн человек. Прививку первым компонентом сделали уже 13 млн человек.
Новые поставки «Спутника V»
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 152 875 042 человек, 3 202 699 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 421 705). На второй строчке — Индия (19 925 517), на третьей — Бразилия (14 754 910), на четвертой — Франция (5 713 393 ), на пятой — Турция (4 875 388). Россия занимает шестое место (4 768 476, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (577 045). За ними следуют Бразилия (407 639), Индия (218 959), Мексика (217 233) и Великобритания (127 796).
- 3 мая в Грузии перестал работать общественный транспорт, эта мера будет действовать по 12 мая. Такое решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны. В правительстве отметили, что ограничения пришлось ввести для более эффективной борьбы с распространением инфекции. Запрет не коснется такси и междугородных перевозок. По решению властей все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.
- Российская вакцина «Спутник V» Чехии уже не нужна, поскольку в стране достаточно других препаратов против коронавируса, заявил премьер Андрей Бабиш. При этом премьер не исключил возможности применения вакцины российского производства при условии одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
- Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в 40 тысяч доз доставлена в Азербайджан. Груз прибыл в международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку 2 мая.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о доставке новой партии «Спутника V» в страну. Глава государства выразил надежду, что ситуация с COVID-19 в мае улучшится.
- Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что работа журналистов на фоне пандемии коронавируса стала сложнее и важнее. По словам министра, во многих странах репортерская работа ограничивается под предлогом борьбы с пандемией, в результате чего распространяется непроверенная информация. Он почтил память представителей прессы, которые погибли или пострадали при выполнении профессиональных обязанностей.
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