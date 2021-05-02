Мурашко: до 10% переболевших COVID-19 порой нуждаются в госпитализации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об осложнениях, которые возникают у переболевших коронавирусом. По его словам, до 10% перенесших заболевание порой требуется госпитализация.

Глава российского Минздрава обратил внимание, что осложнения в той или иной форме после COVID-19 имеют, как правило, около 25% пациентов, пишет ТАСС.

Мурашко также отметил, что в России ситуация с коронавирусом остается напряженной: под наблюдением находятся более 300 тыс. инфицированных.



Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, по состоянию на утро 2 мая, число заболевших за все время россиян составило 4 823 255 человек, выздоровевших — 4 443 922 человека. За период с начала пандемии в России от коронавируса умерли 110 862 человека.

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Татьяна Демина