«Вектор»: вакцина «ЭпиВакКорона» защищает от трех штаммов коронавируса
В центре «Вектор», разработавшем вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», рассказали, что их препарат эффективен против классического варианта вируса, а также британской и южноафриканской мутаций.
В учреждении заявили, что «антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов», — пишет ТАСС.
В «Векторе» обратили внимание, что выводы сделаны по результатам наблюдений за участниками клинических исследований первой и второй фаз, а также лицами, задействованными в пострегистрационных испытаниях, включая граждан старше 60 лет.
О том, что их препарат эффективен против всех известных на сегодняшний день мутаций вируса, ранее заявили в центре им. Чумакова, разработавшем третью российскую вакцину от COVID-19 «КовиВак».
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