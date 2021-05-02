Новости общества

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Вектор»: вакцина «ЭпиВакКорона» защищает от трех штаммов коронавируса

19:41, 02.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
«Вектор»: вакцина «ЭпиВакКорона» защищает от трех штаммов коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

В центре «Вектор», разработавшем вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», рассказали, что их препарат эффективен против классического варианта вируса, а также британской и южноафриканской мутаций.

В учреждении заявили, что «антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов», — пишет ТАСС.

В «Векторе» обратили внимание, что выводы сделаны по результатам наблюдений за участниками клинических исследований первой и второй фаз, а также лицами, задействованными в пострегистрационных испытаниях, включая граждан старше 60 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, что их препарат эффективен против всех известных на сегодняшний день мутаций вируса, ранее заявили в центре им. Чумакова, разработавшем третью российскую вакцину от COVID-19 «КовиВак».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем