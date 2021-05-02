Голикова посоветовала привитым от COVID-19 делать ПЦР-тест после возвращения из-за границы

Даже вакцинированным от коронавируса необходимо проходить ПЦР-тестирование по возвращении из-за границы. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Это связано с тем, что пока нет большого объема данных о том, что, если человек вакцинировался, он ни для кого не опасен, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Голикова также сообщила, что ежесуточно вакцинируются 200—300 тыс. россиян.

Напомним, с 1 мая прибывающие из-за границы граждане России должны дважды проходить тестирование на коронавирус: первый ПЦР-тест необходимо сделать в срок до пяти календарных дней со дня въезда в страну, второй — не позднее чем через сутки после первичного.

Татьяна Леухина